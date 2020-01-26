Ольга Бузова выходит замуж за Давида Манукяна?

Телеведущая Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян продолжают подогревать интерес к своему роману. На странице звезды в Instagram почти каждый день появляются романтические ролики или снимки, на которых влюбленные не стесняются выражать чувства друг к другу.

Судя по всему, свадьба Бузовой и Манукяна может состояться в этом году. Как сообщает KP.RU, светская львица, вернувшись в Москву, собирает своих подруг в ресторане якобы на тайный предсвадебный девичник.

После проведенных вместе каникул на горнолыжном курорте Куршевель, Бузова и Манукян отправились в Таиланд, где Ольга отметила свое 34-летие. Возлюбленный сделал ей романтический сюрприз: он подарил артистке огромный букет красных роз и пригласил в номер звезды скрипача.

Недавно серьезность своих отношений 26-летний блогер сам лично подтвердил. В комментариях под публикацией Бузовой он обратился к рэперу Рамилю Алимову, попросив музыканта выступить на их свадьбе с певицей.

«Брат, на свадьбе у нас выступаешь ты, ты понял!» — написал Манукян.

Instagram @buzova86

Несмотря на то, что он не уточнял, когда именно планирует связать себя узами брака с Ольгой Бузовой, подписчики оценили комментарий как явный намек на скорую свадьбу блогера и ведущей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова «засветила» подписчикам свое якобы помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом.