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Видео: Ольга Бузова «засветила» подписчикам помолвочное кольцо с бриллиантом?

, 5:51 | Василий Заика Видео 1 315

Поющая телеведущая выложила в сеть ролик, снятый во время отдыха в Таиланде.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 761

Ольга Бузова на своей странице в Instagram в разделе сторис выложила видеоролик, на котором «засветила» подписчикам свое якобы помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом. На кадрах, отпраздновавшая 34-летие знаменитость, как бы невзначай, демонстрирует свою правую руку на фоне огромных букетов цветов.

Глядя на видео, создается впечатление, что Ольга Бузова показывает на камеру сначала браслеты на запястье, а потом и «отманикюренные» ногти, случайно обозначив драгоценное изделие.

Instagram @buzova86

Судя по геолокации, видео было снято во время отпуска в Таиланде, который поющая телеведущая проводит вместе с возлюбленным — Давидом Манукяном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова в день рождения выпустила «огненную» песню.

Тема:
Ольга Бузова 761
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