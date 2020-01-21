Видео: Ольга Бузова «засветила» подписчикам помолвочное кольцо с бриллиантом?

Ольга Бузова на своей странице в Instagram в разделе сторис выложила видеоролик, на котором «засветила» подписчикам свое якобы помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом. На кадрах, отпраздновавшая 34-летие знаменитость, как бы невзначай, демонстрирует свою правую руку на фоне огромных букетов цветов.

Глядя на видео, создается впечатление, что Ольга Бузова показывает на камеру сначала браслеты на запястье, а потом и «отманикюренные» ногти, случайно обозначив драгоценное изделие.

Instagram @buzova86

Судя по геолокации, видео было снято во время отпуска в Таиланде, который поющая телеведущая проводит вместе с возлюбленным — Давидом Манукяном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова в день рождения выпустила «огненную» песню.