Стильная Орбакайте снялась в черном костюме и колготках в сеточку

Стильное фото Кристины Орбакайте появилось на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram. Певица снялась в черном наряде на темном фоне. На знаменитости пиджак поверх белья и сексуальные колготки в сеточку.

Несмотря на пикантный наряд и глубокий вырез в зоне декольте, на снимке нет и намека на непристойность. Нельзя не отметить удачно подобранную прическу, макияж и световое решение снимка.

Instagram @allapugachevaandherfamily

Красивое фото похвалили и поклонники Кристины. А отдельные фолловеры отметили, что певица превзошла даже мать — Аллу Пугачеву.

«Богиня!»

«Шикарно!»

«Экстравагантная красавица»;

«Очень красивая, женственная, похожа на мамулю»;

«Кристина! Вы прелесть! У вас в генах интеллигентность, аристократизм, красиво эстетично двигаетесь! Чего нет у вашей мамы», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбакайте показала, как они с дочерью делают макияж.