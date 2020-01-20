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  4. Стильная Орбакайте снялась в черном костюме и колготках в сеточку

Стильная Орбакайте снялась в черном костюме и колготках в сеточку

, 8:05 | Валентин Черников Фото 779

Фанаты объявили певице, что по эстетичности она превзошла мать.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k, @allapugachevaandherfamily

Стильное фото Кристины Орбакайте появилось на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram. Певица снялась в черном наряде на темном фоне. На знаменитости пиджак поверх белья и сексуальные колготки в сеточку.

Несмотря на пикантный наряд и глубокий вырез в зоне декольте, на снимке нет и намека на непристойность. Нельзя не отметить удачно подобранную прическу, макияж и световое решение снимка. 

Instagram @allapugachevaandherfamily

Красивое фото похвалили и поклонники Кристины. А отдельные фолловеры отметили, что певица превзошла даже мать — Аллу Пугачеву.

«Богиня!»

«Шикарно!»

«Экстравагантная красавица»;

«Очень красивая, женственная, похожа на мамулю»;

«Кристина! Вы прелесть! У вас в генах интеллигентность, аристократизм, красиво эстетично двигаетесь! Чего нет у вашей мамы», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбакайте показала, как они с дочерью делают макияж.

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