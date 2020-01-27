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«Не узнаю»: Алена Рапунцель похвасталась новой грудью

, 3:24 | Валентин Черников 64

Звезда «Дома-2» показала подписчикам результат работы пластического хирурга.

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Фото, видео: Instagram @alenatoffi_official

Новым бюстом похвасталась звезда «Дома-2» Алена Рапунцель. Участница телестройки выложила в сторис своей страницы в Instagram кадр, на котором желает спокойной ночи подписчикам. При этом она лежит в малиновом топе с глубоким декольте.

Как уточняет издание Утро.ру, несколько месяцев назад Рапунцель обзавелась более пышными формами. С тех пор девушка нередко демонстрирует в открытой одежде результат работы пластического хирурга.

Instagram @alenatoffi_official

После бюста Алена изменила форму носа и подкорректировала зубы, добавляет издание. Однако не все гости ее микроблога оценили изменения положительно. Пользователи отмечают, что участница шоу потеряла природную уникальность и стала выглядеть неестественно.

«Вся переделалась»;

«Такая искусственная стала»;

«Я одна ее не узнаю?» — прокомментировали подписчики Рапунцель.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Алены Ольга Рапунцель стала человеком года и получила квартиру.

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