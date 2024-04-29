«Они должны бояться»: властям Украины напомнили о предупреждении Путина
Верховная Рада: Киев должен бояться предупреждения Путина о санитарной зоне
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
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Российский лидер прежде предупреждал киевский режим ответными мерами на учащения ударов по РФ со стороны ВСУ.
Россия может создать санитарную зону в несколько десятков километров в Харьковской области — этого нужно бояться. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Прямой».
«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений (президента РФ Владимира. — Прим. ред.) Путина о создании санитарной зоны. Они могут занять десять, двадцать, тридцать километров нашей территории для того, чтобы, ну скажем, создать санитарную зону и обезопасить свои области», — предположил киевский депутат.
По мнению Костенко, для этого российские силы могут применить корректируемые авиабомбы.
Прежде Путин заявил, что власти рассмотрят вопрос о создании на территории Украины санитарной зоны, из которой неонацисты не смогут атаковать Россию. Президент допустил такой сценарий в случае учащения ударов со стороны ВСУ.
Ранее, писал 5-tv.ru, Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны.
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