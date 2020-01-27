Режим повышенной готовности из-за нового коронавируса ввели в Забайкалье

В Забайкалье в связи со вспышкой смертоносного коронавируса в Китае введен режим повышенной готовности. По распоряжению главы региона на границе до конца месяца закрыты пункты пропуска. Ситуация по всей России — под строгим контролем властей.

Роспотребнадзор по поручению правительства разработал пакет новых мер для недопущения распространения болезни. В КНР, тем временем, число жертв пневмонии нового типа возросло до 80. Первый смертельный случай зафиксирован на популярном у туристов острове Хайнань, скончалась женщина, которая приехала из эпицентра эпидемии, города Ухань.

Ряд российских туроператоров приостановил продажи путевок в Поднебесную и готовятся при необходимости вывезти всех наших соотечественников. Тем более, что обстановка в Китае стремительно ухудшается: угрозе заражения уже подвержены медики — им не хватает защитных костюмов. А чтобы обезопасить детей, власти страны на несколько дней продлили каникулы. По словам вирусологов, контролировать болезнь почти невозможно: она передается даже во время инкубационного периода.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что китайские ученые назвали вероятный источник коронавируса.