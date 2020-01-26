Китайские ученые назвали вероятный источник коронавируса

Эксперты Национального центра Китая по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса. Они изучили образцы с рынка морепродуктов в городе Ухань, где, по предварительным данным, торговали дикими животными. Результаты исследования показали, что в 33 и 585 проб была обнаружена нуклеиновая кислота нового типа коронавируса.

«Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуанань», — цитирует т Xinhua специалистов.

Вспышка нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Согласно уточненным данным, от нового заболевания погибли 57 человек. Еще 2027 — находятся в числе зараженных. По словам медиков, вирус передается при контакте с больным человеком.

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