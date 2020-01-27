«Стали доканывать»: Бирюкова призналась, что на ее свадьбе настояли дети

Елена Бирюкова рассказала, что выйти замуж ее заставили. Актриса, которая прожила с возлюбленным ювелиром Игорем Хорошиловым 11 лет, пошла под венец по настоянию дочерей.

«Наши девчонки стали нас доканывать, и говорить: „Как так, почему вы до сих пор не женаты?“», — цитирует Бирюкову StarHit.

Свадьба пары состоялась летом 2019 года. Во многом церемония состоялась именно благодаря уговорам детей — общей дочери Аглаи и дочери Елены от предыдущих отношений Александры. Именно Александра в итоге и занялась подготовкой торжества — она нашла фотографов, организовала транспорт и выбрала для мамы свадебное платье. Сделать это девушке удалось за две недели.

Примечательно, что за несколько лет до этого Бирюкова и Хорошилов уже пытались подать заявление в ЗАГС, но свободных мест на нужные им даты не было ни в одном учреждении города. Поэтому пара решила отложить этот вопрос на какое-то время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что к свадьбе готовится Анастасия Волочкова — по словам балерины, во время церемонии она собиравется сменить платье семь раз.