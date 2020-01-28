В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Мясо и молоко могут подорожать в России на 10-12% в 2020 году, сообщают «Известия» со ссылкой на Аналитический центр при правительстве. Кроме того, эксперты прогнозируют повышение цены на шоколад и вафли на 5-7%, а также на гречку — на 5-6%.

Специалисты отмечают, что причиной подорожания является рост стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, необходимых для производства.

Помимо прочего, в Аналитическом центре считают, что повышение цены на молочную продукцию вызвано ее включением в список товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий». Рост цены на гречневую крупу может быть вызван сокращением площадей для посевов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России резко выросли цены на йод.