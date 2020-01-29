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«Страшные истории»: младшая дочь Джигана просит рассказать ей на ночь про трупов

, 1:31 | Мия Субботина 260

Супруга музыканта крайне удивилась неожиданному ответу своей дочери.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова запечатлела на видео младшую дочь Майю. Малышка призналась, что хочет услышать вместо сказок на ночь страшную историю про трупов. Ролик появился в сторис в Instagram Оксаны.

«Мы читали страшные истории с тобой?» — поинтересовалась мама у наследницы.

Майя утвердительно кивнула и пояснила, что страшилки она слышала накануне вечером.

«Про трупов!» — громко заявила девочка.

Супруга музыканта крайне удивилась неожиданному ответу своей дочери.

«Ты же боишься таких историй?!» — воскликнула 31-летняя модель.

5 ноября 2019 года Оксана Самойлова и Джиган объявили, что ждут четвертого ребенка. Сейчас в семье знаменитостей подрастают три дочери: Ариела, Лея и Майя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Джигана нашла костюм, способный скрыть беременность.

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