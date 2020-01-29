«Страшные истории»: младшая дочь Джигана просит рассказать ей на ночь про трупов

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова запечатлела на видео младшую дочь Майю. Малышка призналась, что хочет услышать вместо сказок на ночь страшную историю про трупов. Ролик появился в сторис в Instagram Оксаны.

«Мы читали страшные истории с тобой?» — поинтересовалась мама у наследницы.

Майя утвердительно кивнула и пояснила, что страшилки она слышала накануне вечером.

«Про трупов!» — громко заявила девочка.

Супруга музыканта крайне удивилась неожиданному ответу своей дочери.

«Ты же боишься таких историй?!» — воскликнула 31-летняя модель.

5 ноября 2019 года Оксана Самойлова и Джиган объявили, что ждут четвертого ребенка. Сейчас в семье знаменитостей подрастают три дочери: Ариела, Лея и Майя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Джигана нашла костюм, способный скрыть беременность.