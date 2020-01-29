Почти 60 человек на ночь выселены из дома на Урале, в котором погиб подросток

Два подъезда жилого пятиэтажного дома в городе Ирбит Свердловской области, где произошло возгорание, временно расселены. На данный момент здание частично отключено от газоснабжения и электричества, при этом в трех подъездах отопление есть.

«Нахожусь непосредственно на объекте. Принято решение первый и второй подъезд, 58 человек прописанных, расселить до утра, есть подозрения, которые требуют проверки. Выехала из управления МЧС специализированная бригада, которая оценит полученные зданием повреждения», — сообщил ТАСС глава администрации города Николай Юдин.

Ранее стало известно, что 17-летний подросток погиб после взрыва в квартире жилого дома в Ирбите 28 января. Как пишут в соцсетях, парень поссорился со своей девушкой и открыл в квартире газ, после чего произошел хлопок и пожар. Огонь распространился на площадь 40 квадратных метров.

Региональное МВД подтвердило, что погибший — учащийся местного учебного заведения. Его родители проживают в Екатеринбурге, а он находился под присмотром бабушки. В момент ЧП ее дома не было.

По данным синоптиков, в ночь на 29 января температура в Свердловской области опустится до минус 32 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после произошедшего ЧП в Ирбите было созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.