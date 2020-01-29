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  4. Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти шести тысяч

Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти шести тысяч

, 7:22 Эфирная новость 31

Число заболевших новым типом пневмонии в КНР увеличилось на 1459 человек, число жертв возросло до 132.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xiao Yijiu; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 47

США могут полностью приостановить авиасообщение с Китаем, чтобы не допустить проникновения смертоносного коронавируса.
Сейчас идут консультации с крупнейшими американскими перевозчиками.

А Япония сегодня вечером отправит уже второй чартер для эвакуации своих подданных из китайского Уханя, который является эпицентром болезни. Первый рейс несколько часов назад приземлился в Токио.

Тем временем, в самой КНР от пневмонии нового типа умерли уже 132 человека, почти шесть тысяч инфицированы.

Три новых заражения коронавирусом зафиксировали в Германии — эти люди работали в одной компании с первым заболевшим. В списке стран, где зафиксированы коронавирус, попала Шри-Ланка — там выявили первого заболевшего, это туристка из Поднебесной.

В нашей стране не выявлено ни одного носителя опасного штамма. В правительстве отметили, что принятые меры оказались своевременными и действенными.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что туристы с Дальнего Востока досрочно покинули остров Хайнань из-за коронавируса.

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