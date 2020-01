Директор Калининградской областной филармонии Виктор Бобков считает, что у Билли Айлиш не было достойных конкурентов на премии «Грэмми» лишь поэтому она получила пять наград, одна из которых в номинации «Лучшая песня года», пишет KP.RU.

Народный артист уверен, что Айлиш далеко не глупая девушка, если смогла передать эмоции, через творчество. Однако, ничего, кроме чувства безысходности Бобков в песне «Bad Guy» не услышал. По его словам, исполнительница не уверена, нужна ли она на этом свете.

Директор Калининградской областной филармонии отметил, что когда он слушал песню Билли Айлиш, ему вспомнилось выступление российского виолончелиста Сергея Ролдугина, игравшего концерт Брамса.

«Такая вот некорректная мысль. Это две разные планеты. Там космос, а здесь — топтание на пятаке, из которого мы не хотим вырваться», — сделал вывод музыкант.

Он уверен, раз певица с таким хитом смогла одержать победу в номинации «Лучшая песня года», то был кто-то еще хуже.

18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш стала главной победительницей 62-й церемонии вручения премии «Грэмми». Награждение прошло в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе. Звезда победила сразу в четырех главных номинациях: «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Запись года», «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший новый артист». Такой успех удавалось достичь только Кристоферу Кроссу в 1981 году.

