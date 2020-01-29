Мужчина ударил четырехлетнего сына олимпийской чемпионки в московском бассейне

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова на своей странице в Instagram сообщила подписчикам о вопиющем инциденте, произошедшем в бассейне одного из московских фитнес-клубов. По словам 27-летней спортсменки, неизвестный мужчина ударил ее четырехлетнего сына в грудь.

Гимнастка отмечает, что ее малыш имеет некоторые сложности в общении с окружающими. Когда Ульяна Донскова с сыном зашли в помещение бассейна, там заканчивали занятие мужчина с маленькой дочерью. Мальчик увидел у девочки игрушки, которые тут же привлекли его внимание, и захотел их посмотреть. Спортсменка вместе с тренером тут же напомнили ребенку, что чужие вещи нельзя брать без разрешения.

Instagram @uliana12

«Но, в нашем случае, такие запреты не работают, если цель слишком заманчива. Ничего плохого по отношению к другому ребенку он не сделал. Ребенок дала Роме игрушки. Они не подрались. Они не поругались. Ничего. Но папа этой девочки очень грубо сказал Роме: „Отойди, а то сейчас получишь“. После этого сильно толкнул Рому в грудь. Рома упал и погрузился под воду», — пишет Ульяна Донскова.

Гимнастка отметила, что инцидент был зафиксирован на видео. Ульяна Донскова отвезла сына в 13-ю больницу, где ему диагностировали ушиб грудной клетки. Медики сообщили о произошедшем в полицию. Проводится проверка.

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