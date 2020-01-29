Бывшим полицейским предъявят обвинение по делу Ивана Голунова

Бывшим полицейским предъявят обвинения по делу Ивана Голунова и изберут меру пресечения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что в отношении задержанных пятерых фигурантов, которые инициировали незаконное уголовное преследование журналиста, ведутся следственные действия.

«Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец», — сказала Светлана Петренко.

По версии следователей, в июне 2019 года, действующие на тот момент сотрудники полиции с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности Ивана Голунова подбросили наркотики ему в рюкзак и в квартиру.

Светлана Петренко подчеркнула, что таким образом правоохранители сфальсифицировали доказательства виновности журналиста в якобы незаконном сбыте запрещенных веществ. Официальный представитель СК добавила, что наркотики, которые подбросили Ивану Голунову, были ранее куплены полицейскими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему материалы дела о подбрасывании наркотиков Ивану Голунову засекретили.