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Наташа Королева лечится с помощью холода

, 21:28 | Мия Субботина 42

Певица решила опробовать нетрадиционные методы лечения.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Российская певица Наташа Королева поделилась с подписчиками в сторис в Instagram забавным снимком с крио-камеры. Исполнительница сообщила, что будет проходить некую процедуру при низкой температуре.

Звезда 90-х предстала на снимке в сером топе, с маской на лице и зимними наушниками пудрового цвета на голове. За спиной Королевой видна дверь с надписью: «Криокамера -110 градусов по Цельсию». Артистка решила спросить у юзеров, проходили ли они когда-нибудь такую процедуру.

«У вас был опыт лечения холодом?» — поинтересовалась певица у фанатов.

Instagram @koroleva__star

Известно, что с помощью криотерапии можно запустить процесс омоложения кожи, и серьезно улучшить здоровье. Также эту процедуру используют для профилактики ожирения и стабилизации обменных процессов в организме. Вероятно, что Наташа Королева заинтересовалась нетрадиционными методами лечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наташа Королева примерила на себя образ Мальвины.

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