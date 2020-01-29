Директоров петербургских школ призвали рассмотреть опыт введения пятидневки

Школы Петербурга изучат московский опыт перехода на пятидневку, сообщает «Экономика сегодня». К этому их призвал замдиректора Информационно-методического центра Центрального района Петербурга Антон Морозов.

По его словам, вся начальная школа с первого по четвертый классы в Северной столице учится в пятидневном режиме, с седьмого класса 90% школ города вводят шестидневку. Специалист согласился с мнением врачей, что такой режим негативно влияет на здоровье детей.

При этом Морозов отметил, что решение по длине учебной недели принимает руководство каждой школы и гимназии. Во многих из них практикуется углубленное изучение отдельных предметов. Из-за этого директора опасаются за снижение качества обучения и воспитательного процесса вслед за сокращением учебной недели.

Однако чиновник признал, что в Москве удалось перевести все школы на пятидневный режим обучения без ущерба качеству образования. Морозов рекомендовал изучить и перенять столичный опыт директорам петербургских школ.

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