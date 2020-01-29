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Минобороны: САР наносила удары исключительно по позициям боевиков и технике

, 20:36 | Игорь Рязов 8

Командованием сирийской армии были предприняты контрнаступательные действия с целью разгрома экстремистских группировок.

Фото: www.globallookpress.com /Ammar Safarjalani

Тема:
Война в Сирии 4526

Сирийские военнослужащие наносили удары в рамках контрнаступательных действий в провинции Идлиб исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков. Удары наносились предельно избирательно и точно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Ни один мирный житель в результате действий армии САР не погиб и не пострадал. В то же время из-за обстрела террористов погибли более 120 гражданских. Для вывода людей из опасной зоны действовали три гуманитарных коридора. В период с 13 по 16 января ими воспользовались примерно полторы тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ.

В результате столкновений с террористами в последние недели под контроль правительственных войск Сирии перешли 27 населенных пунктов. В них готовы вернуться от 30 до 50 тысяч человек, ранее вынужденных спасаться бегством от произвола боевиков.

Генерал-майор Боренков особо отметил, что власти Сирии прилагают все усилия для налаживания мирной жизни в освобожденных от террористов районах. Восстановление также продолжается на остальной территории Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны назвали лицемерными слова госсекретаря США Майка Помпео о «масштабном наступлении» России и Сирии на Идлиб.

Тема:
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