Минобороны: САР наносила удары исключительно по позициям боевиков и технике

Сирийские военнослужащие наносили удары в рамках контрнаступательных действий в провинции Идлиб исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков. Удары наносились предельно избирательно и точно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Ни один мирный житель в результате действий армии САР не погиб и не пострадал. В то же время из-за обстрела террористов погибли более 120 гражданских. Для вывода людей из опасной зоны действовали три гуманитарных коридора. В период с 13 по 16 января ими воспользовались примерно полторы тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ.

В результате столкновений с террористами в последние недели под контроль правительственных войск Сирии перешли 27 населенных пунктов. В них готовы вернуться от 30 до 50 тысяч человек, ранее вынужденных спасаться бегством от произвола боевиков.

Генерал-майор Боренков особо отметил, что власти Сирии прилагают все усилия для налаживания мирной жизни в освобожденных от террористов районах. Восстановление также продолжается на остальной территории Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны назвали лицемерными слова госсекретаря США Майка Помпео о «масштабном наступлении» России и Сирии на Идлиб.