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В Миноброны РФ назвали лицемерием слова Помпео о «наступлении» на Идлиб

, 17:21 | Игорь Рязов 25

Американский госсекретарь счел «невинными жителями» людей, имеющих в своем распоряжении артиллерию и бронетехнику.

Фото: www.globallookpress.com /Paul Hennessy

Тема:
Война в Сирии 4525

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал лицемерием слова главы Госдепартамента США Майка Помпео о действиях России в Сирии. Американский госсекретарь ранее выразил «беспокойство» из-за «масштабного наступления» РФ и САР на якобы «мирных жителей» Идлиба.

«Нравоучения Госдепа по Сирии и „обеспокоенности“ якобы страданиями „мирных жителей“ выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев», — отметил Конашенков.

По его словам, Госдеп несколько недель хранил молчание, пока террористы из Идлибской зоны деэскалации атаковали позиции правительственных войск Сирии. Причем для этого люди, которых Помпео называет «невинными мирными жителями» использовали артиллерию и бронетехнику.

«На границе зоны деэсклации Идлиб уничтожены и захвачены восемь „невинных“ танков, более 15 „невинных“ боевых машин пехоты, 49 „невинных“ пикапов с крупнокалиберным вооружением, восемь „невинных“ джихад-мобилей, четыре „невинных“ ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — Прим. ред) и десятки артиллерийских орудий разных калибров», — добавил представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что подконтрольные Дамаску войска при поддержке военнослужащих РФ освободили от террористов множество сирийских городов. США же тем временем разбомбили Ракку, а также ввели санкции, которые мешают сирийцам наладить нормальную жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что террористы начали обстреливать гуманитарные коридоры в сирийском Идлибе.

Тема:
Война в Сирии 4525
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