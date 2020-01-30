Расставшуюся с арабским миллиардером Рианну заподозрили в романе с A$AP Rocky

Американскую поп-певицу Рианну заподозрили в романе с рэпером A$AP Rocky. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Исполнительницу, недавно расставшуюся с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений, заметили вместе с хип-хоп-артистом в Нью-Йорке, когда пара позировала на красной дорожке The Fashion Awards в Лондоне. Журналисты со ссылкой на инсайдеров сообщают, что после церемонии пара уединилась в одном гостиничном номере. Также источник из окружения Рианны рассказал, что музыканты пока не спешат объявлять о своей связи.

«Они действительно наслаждаются обществом друг друга и воспринимают происходящее с легкостью, потому что это первые дни их романа», — поделился собеседник издания.

Instagram @badgalriri

По его словам, артистка пока не задумывается о том, как далеко зайдет ее общение с американским хип-хоп исполнителем.

Известно, что музыканты, являющиеся ровесниками — обоим по 31 году, познакомились в 2013 году. Тогда Рианна снялась в клипе рэпера Fashion Killa.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший бойфренд Рианны попросил СМИ удалить общие фото с певицей.