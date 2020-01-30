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  4. Самая редкая скульптура Поля Гогена «Голова с рогами» оказалась фальшивкой

Самая редкая скульптура Поля Гогена «Голова с рогами» оказалась фальшивкой

, 9:17 Эфирная новость 34

Музей купил арт-объект в 2002 году у Wildenstein & Company, ранее влиятельной французско-американской династии арт-дилеров.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Уникальная скульптура Поля Гогена оказалась подделкой. Эксперты установили, что «Голова с рогами» действительно принадлежит эпохе конца XIX века, однако автор у нее совсем другой.

Предположительно, это неизвестный житель Маркизских островов. Американский музей Гетти приобрел ее за фантастические пять миллионов долларов.

Впрочем, репутация арт-диллера, который ее продал еще в 2002 году, уже давно вызывает сомнения искусствоведов: в его каталогах не раз находили подделки. В итоге, скульптуру из экспозиции Поля Гогена изъяли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что больше половины товаров в торговых центрах — подделка.

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