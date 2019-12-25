Не столь явную, но и не меньшую опасность представляет так называемая островная торговля. Такие точки продаж есть в любом российском торговом центре. В них, как правило, продают, детские игрушки, сумки и различные аксессуары.

Эксперты провели масштабное исследование качества продукции островитян. И выяснили, больше половины из них — подделка, причем очень низкого качества.

Даже товары для детей изготовлены из самых дешевых и непроверенных материалов. При этом один такой островок контрафакта приносит огромную прибыль их владельцам.

Предновогодний ажиотаж и праздничная суета — практически в любом торговом центре сейчас не протолкнуться. Но приподнятое настроение в предвкушении праздника может резко смениться разочарованием от купленной в подарок подделки.

Почему поддельный бизнес всегда остается на плаву — выяснял Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четверть бутилированной воды в магазинах России — подделка.