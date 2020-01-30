За отказ от карантина и лечения в Хубэе грозит уголовная отвественность

За отказ от карантина и лечения жители китайской провинции Хубэй, у которых выявлен коронавирус нового типа или подозрение на него, будут привлекаться к уголовной ответственности. Та же участь ждет и носителей заболевания, которые плюются в общественных местах или каким-либо иным способом намеренно распространяют вирус. Об этом говорится в уведомлении, распространенном управлением общественной безопасности Хубэя.

Кроме того, серьезное наказание грозит за нарушение порядка в медицинских учреждениях: преднамеренное причинение вреда персоналу больниц, нападение на врачей и медсестер, публичное оскорбление и запугивание, а также преднамеренное причинение ущерба государственной и частной собственности, сообщает РИА Новости.

Власти Хубэя также запретили приносить в больницы погребальные венки, сжигать жертвенные деньги, как это принято делать в Китае на похоронах, развешивать баннеры и перегораживать вход в медучреждения. В случае наступления тяжких последствий такие действия будут рассматриваться как преступление.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по последним данным, от коронавируса нового типа в Китае скончались уже 170 человек, число инфицированных приближается к восьми тысячам.