Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

За сутки число погибших достигло 170. Около восьми тысяч инфицированы. В городе Ухань, где самая сложная обстановка, начали срочно возводить сразу два временных госпиталя. Их откроют уже в понедельник. Одновременно строители расширяют уже работающие медучреждения.

Ситуация в Поднебесной сказалась и на мировом спорте. Чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в марте в Нанкине, перенесли на год. Под угрозой и Гран-при «Формулы-1». Западные компании закрывают свои филиалы, у сотрудников Google в Китае начался бессрочный отпуск. Иностранцев обещают отправить на родину. К примеру, сегодня за канадцами отправят чартерный рейс.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин поручил предотвратить распространение коронавируса в России.