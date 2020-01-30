  1. Пятый канал
  4. Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

, 6:23 Эфирная новость 121

Эпидемия смертоносного коронавируса в КНР стала общенациональной. В стране не осталось ни одного региона, где не было бы заболевших.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 63

За сутки число погибших достигло 170. Около восьми тысяч инфицированы. В городе Ухань, где самая сложная обстановка, начали срочно возводить сразу два временных госпиталя. Их откроют уже в понедельник. Одновременно строители расширяют уже работающие медучреждения.

Ситуация в Поднебесной сказалась и на мировом спорте. Чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в марте в Нанкине, перенесли на год. Под угрозой и Гран-при «Формулы-1». Западные компании закрывают свои филиалы, у сотрудников Google в Китае начался бессрочный отпуск. Иностранцев обещают отправить на родину. К примеру, сегодня за канадцами отправят чартерный рейс.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин поручил предотвратить распространение коронавируса в России.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 63
30 янв
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
30 янв
Путин поручил предотвратить распространение коронавируса в России
30 янв
Российский блогер остался один в китайском отеле, где работал администратором
29 янв
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса
29 янв
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
29 янв
Что такое китайский коронавирус простыми словами
29 янв
Россиянина одного заперли в пятизвездочном отеле в Китае из-за коронавируса
29 янв
МВД РФ планирует обязать иностранцев предъявлять медсправки при въезде в Россию
29 янв
Владимир Путин поручил не допустить распространения коронавируса в России
29 янв
Коронавирус как преступление: Москвич написал заявление на девушку из Китая

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения

Последние новости

7:15
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
7:08
Нинидзе показала, как в обнимку с Виторганом играет в «правду или действие»
7:01
Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом
6:54
Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на «дуэль»
6:39
Владимир Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
6:23
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

Сейчас читают

Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]