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«Мать медленно угасает» — дочь Михаила Ефремова рассказала о спивающейся матери

, 14:15 | Алиса Старжевская 810

Как отметила Анна-Мария, актриса Ксения Качалина живет в антисанитарных условиях и не перестает злоупотреблять спиртными напитками.

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Фото, видео: kino-teatr.ru, Instagram @amefremova

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария в недавнем посте в личном блоге заявила, что ее мать, актриса Ксения Качалина, продолжает злоупотреблять алкоголем. Женщина живет в антисанитарных условиях, по квартире разбросаны вещи, в комнатах невозможно находиться из-за стоящего столбом перегара.

По словам близких друзей, Ефремова находится в депрессии, постоянном самоанализе. Девушка забывает лицо матери — 19-летняя дочь актера испытала облегчение, когда приняла решение ограничить с матерью контакт. От четвертой жены Михаила Ефремова запах спиртного исходит на всю улицу.

«Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо», — заявила Анна-Мария.

Instagram @amefremova

Некогда популярная актриса Ксения Качалина в прошлом году честно призналась, что алкоголь губит ее сознание, но для поддержания нормального самочувствия ей необходимы высокоградусные напитки. Ее дневная норма — одна бутылка водки. От пагубной привычки Ксения не в состоянии избавиться до сих пор, пишет «СтарХит».

Сейчас девочка живет в интернате, а на выходных гостит у знаменитого отца, который является ее единоличным опекуном. 19-летняя наследница актера во всеуслышание пообещала ему, что никогда не станет такой, как мать.

«При такой наследственности я за тридевять земель обхожу алкогольные напитки», — отвечает Ефремова фолловерам на комментарии в блоге.

Сейчас Анна-Мария улетела отдыхать вместе с дочерью Леонида Якубовича Варварой в Сингапур в надежде, что путешествие отвлечет ее от грустных мыслей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Отиева рассказала о поведении журналистов, посеявших слухи о ее алкоголизме.

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