Более десяти работ Сальвадора Дали похищены из галереи в центре Стокгольма

Более десяти работ Сальвадора Дали похищены из галереи Couleur в центре Стокгольма, сообщает издание Dagens Nyheter. Отмечается, что инцидент произошел ночью 30 января. Пропажу обнаружили только под утро.

Галерист Педер Энстрем рассказал, что злоумышленники проникли в помещение, где проходила выставка и вынесли десять или 12 работ испанского живописца. Стоимость каждой скульптуры оценивается ориентировочно в 20-50 тысяч евро.

«Общая стоимость похищенного составляет порядка трех-четырех миллионов крон (300-400 тысяч евро — Прим.ред)», — сказал галерист.

Местные правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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