  1. Пятый канал
  4. Более десяти работ Сальвадора Дали похищены из галереи в центре Стокгольма

Более десяти работ Сальвадора Дали похищены из галереи в центре Стокгольма

, 12:55 | Василий Заика 47

Общая стоимость похищенных скульптур составляет порядка 300-400 тысяч евро.

Фото: www.globallookpress.com /Daily Herald Archive/NMeM

Более десяти работ Сальвадора Дали похищены из галереи Couleur в центре Стокгольма, сообщает издание Dagens Nyheter. Отмечается, что инцидент произошел ночью 30 января. Пропажу обнаружили только под утро.

Галерист Педер Энстрем рассказал, что злоумышленники проникли в помещение, где проходила выставка и вынесли десять или 12 работ испанского живописца. Стоимость каждой скульптуры оценивается ориентировочно в 20-50 тысяч евро.

«Общая стоимость похищенного составляет порядка трех-четырех миллионов крон (300-400 тысяч евро — Прим.ред)», — сказал галерист.

Местные правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самая редкая скульптура Поля Гогена «Голова с рогами» оказалась фальшивкой.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения

Последние новости

13:17
Над Великобританией пролетел яркий метеор — огненный шар успели сфотографировать
13:16
Задержанный по «делу Голунова» экс-полицейский арестован до 29 марта 2020 года
13:12
Михаил Мишустин распорядился закрыть границу РФ из-за коронавируса
13:08
Двое предполагаемых вандалов арестованы в Петербурге по делу о призывах к терроризму
13:01
Сеанс восковой эпиляции кончился для москвички страшными ожогами
12:55
Более десяти работ Сальвадора Дали похищены из галереи в центре Стокгольма

Сейчас читают

Полчаса до заката: Названы подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]