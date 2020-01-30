  1. Пятый канал
  4. Подсолнечное или оливковое — какое масло полезнее?

Подсолнечное или оливковое — какое масло полезнее?

, 20:50 | Светлана Александрова 29

Пищевую ценность растительных масел решили сравнить в Роскачестве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Noel Hendrickson, /gourmet-vision, /imagebroker/Ralph Kerpa, /Ulrich Fuchs, /Michael Peuckert

Какое из двух популярных растительных масел более полезно – подсолнечное или растительное, решили выяснить в Роскачестве. Эксперты, к которым обратилась организация, сравнили пищевую ценность продуктов. Главным критерием пользы растительного масла для человека являются полиненасыщенные жирные кислоты омега – 3 (линоленовая) и омега-6 (линолевая).    

Первая и в оливковом, и в подсолнечном масле содержится лишь в следовых количествах. Вторая в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом - от четырех до 20%, в зависимости от сорта оливок и степени их зрелости. Таким образом, по этому показателю более полезным оказывается подсолнечное масло.

Зато по содержанию мононенасыщенных жирных кислот омега-9 (олеиновая кислота), которые способствует уменьшению уровня холестерина и препятствует образованию тромбов, эксперты отдали первенство оливковому маслу. Содержание мононенасыщенных жирных кислот в нем составляет 77%, тогда как в подсолнечном только 16%.

Витамина Е или токоферола, необходимого для замедления старения клеток и укрепления сердечно-сосудистой системы больше в подсолнечном масле - 40–60 миллиграммов на 100 граммов продукта. В оливковом – только 12 миллиграммов на 100 граммов масла. Фитостеролов, которые снижают уровень «плохого» холестерина и уменьшают риск инсульта и развития рака, тоже больше в подсолнечном масле - в два раза. В нем также содержится много лецитина, обладающего антиоксидантными свойствами.

Зато в оливковом масле антиоксидантные свойства и замедление старения клеток обеспечивает фенольные соединения, присутствие в нем в значительном количестве. Минеральных элементов и в том и в другом масле содержится не много.

Исходя из всего вышеперечисленного, сделать однозначный вывод о преимуществе одного растительного масла над другим эксперты не смогли.  

Стоит отметить, что в данном сравнительном анализе речь шла о нерафинированном масле. При этом эксперты отмечают, что нерафинированное растительное масло подходит только для приготовления холодных блюд, поскольку при высоких температурах в нем образуются канцерогены.

Для приготовления блюд при температуре до 120 градусов Цельсия подходит любое рафинированное масло – и подсолнечное, и растительное. А вот для фритюра рекомендуется использовать оливковое – благодаря высокому содержанию омега-9, оно менее подвержено окислению под воздействием более высоких температур.

Ранее эксперты Роскачества назвали лучшие игристые вина российского производства. 

Читайте также

-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.04
0.65 69.42
0.74
ТОП-5 имен, обладатели которых буквально светятся от доброты

Последние новости

20:59
Бывший участник «Дома-2» прокомментировал перезагрузку скандального телепроекта
20:50
Подсолнечное или оливковое — какое масло полезнее?
20:46
Пятый задержанный СК экс-полицейский по «делу Голунова» отправился в СИЗО
20:41
Ирина Пегова наконец призналась, за кого бы вышла замуж
20:32
Мишустин: Все социальные обязательства, указанные в послании, должны выполняться в срок
20:26
«Еще горячее!» — Эмили Ратаковски взорвала сеть видео в прозрачном нижнем белье

Сейчас читают

«Я опаздывала на съемку» — Собчак прокомментировала инцидент в самолете
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]