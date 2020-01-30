Какое из двух популярных растительных масел более полезно – подсолнечное или растительное, решили выяснить в Роскачестве. Эксперты, к которым обратилась организация, сравнили пищевую ценность продуктов. Главным критерием пользы растительного масла для человека являются полиненасыщенные жирные кислоты омега – 3 (линоленовая) и омега-6 (линолевая).

Первая и в оливковом, и в подсолнечном масле содержится лишь в следовых количествах. Вторая в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом - от четырех до 20%, в зависимости от сорта оливок и степени их зрелости. Таким образом, по этому показателю более полезным оказывается подсолнечное масло.

Зато по содержанию мононенасыщенных жирных кислот омега-9 (олеиновая кислота), которые способствует уменьшению уровня холестерина и препятствует образованию тромбов, эксперты отдали первенство оливковому маслу. Содержание мононенасыщенных жирных кислот в нем составляет 77%, тогда как в подсолнечном только 16%.

Витамина Е или токоферола, необходимого для замедления старения клеток и укрепления сердечно-сосудистой системы больше в подсолнечном масле - 40–60 миллиграммов на 100 граммов продукта. В оливковом – только 12 миллиграммов на 100 граммов масла. Фитостеролов, которые снижают уровень «плохого» холестерина и уменьшают риск инсульта и развития рака, тоже больше в подсолнечном масле - в два раза. В нем также содержится много лецитина, обладающего антиоксидантными свойствами.

Зато в оливковом масле антиоксидантные свойства и замедление старения клеток обеспечивает фенольные соединения, присутствие в нем в значительном количестве. Минеральных элементов и в том и в другом масле содержится не много.

Исходя из всего вышеперечисленного, сделать однозначный вывод о преимуществе одного растительного масла над другим эксперты не смогли.

Стоит отметить, что в данном сравнительном анализе речь шла о нерафинированном масле. При этом эксперты отмечают, что нерафинированное растительное масло подходит только для приготовления холодных блюд, поскольку при высоких температурах в нем образуются канцерогены.

Для приготовления блюд при температуре до 120 градусов Цельсия подходит любое рафинированное масло – и подсолнечное, и растительное. А вот для фритюра рекомендуется использовать оливковое – благодаря высокому содержанию омега-9, оно менее подвержено окислению под воздействием более высоких температур.

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