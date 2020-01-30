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Отрубивший жене руки Дмитрий Грачев перечислил ей 200 рублей алиментов

, 21:45 | Валентин Черников 90

Жертва насилия задумалась, как потратить первый перевод от бывшего супруга из колонии.

Фото: Instagram @margoritka1211

Алименты от бывшего мужа-садиста получила Маргарита Грачева. Отрубивший супруге руки мужчина впервые за два года перечислил ей деньги на воспитание детей. Сумма составила 200 рублей, сообщила россиянка в Instagram.

«Даже не знаю, как начать тратить. Может, машину заправить на пять литров бензина или оплатить Диме 17-ю часть от детского сада», — иронизирует Маргарита. В месяц она платит за садик 3,5 тысячи рублей на каждого ребенка.

Instagram @margoritka1211

Дмитрий Грачев отбывает 14-летний срок в колонии строгого режима. Он лишен родительских прав и обязан выплатить экс-супруге более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. В 2018 году житель Подмосковья отвез жену в лес, отобрал телефон и топором отрубил ей кисти. Перед этим он заранее купил орудие в строительном магазине, сделал запас жгутов, бинтов и йода. Так ревнивый муж хотел отговорить Маргариту от развода.

Отрубленные кисти хирурги пришили обратно, но прижилась только одна из них. Второй руке подвижность вернули благодаря протезу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маргарита Грачева, которой муж-садист отрубил кисти, выложила сексуальные фото.

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