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Чиновница, подарившая блокадникам в Керчи батоны, уйдет в отставку

, 0:36 | Сергей Зеленский 48

Майя Хужина рассказала, что ветераны остались довольны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legky; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 61

Глава Керчи, председатель Керченского городского совета Майя Хужина объяснила ситуацию с неоднозначными подарками живущим в городе блокадникам: ветеранам вручили не батоны, как писали СМИ, а собственноручно испеченные пироги.

«Мы приехали к нашим женщинам и одному мужчине со своими караимскими пирогами, которые мы сами пекли. Мы нигде их не покупали, привезли им наши медали, грамоты. Их поздравляли», — рассказала она, добавив, что встреча с пенсионерами прошла в дружественной атмосфере.

Хужина и еще несколько городских чиновников в день полного снятия блокады 27 января посетили 11 ленинградцев, которые теперь проживают в Керчи, и вручили им памятные медали и грамоты, а также по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

Возмущение в соцсетях вызвал и контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Теперь Хужина написала заявления об отставке.

Ранее со скандалом был уволен глава Чувашии Михаил Игнатьев, который заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля во время смотра техники аварийно-спасательных служб.

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