Чиновница, подарившая блокадникам в Керчи батоны, уйдет в отставку

Глава Керчи, председатель Керченского городского совета Майя Хужина объяснила ситуацию с неоднозначными подарками живущим в городе блокадникам: ветеранам вручили не батоны, как писали СМИ, а собственноручно испеченные пироги.

«Мы приехали к нашим женщинам и одному мужчине со своими караимскими пирогами, которые мы сами пекли. Мы нигде их не покупали, привезли им наши медали, грамоты. Их поздравляли», — рассказала она, добавив, что встреча с пенсионерами прошла в дружественной атмосфере.

Хужина и еще несколько городских чиновников в день полного снятия блокады 27 января посетили 11 ленинградцев, которые теперь проживают в Керчи, и вручили им памятные медали и грамоты, а также по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

Возмущение в соцсетях вызвал и контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Теперь Хужина написала заявления об отставке.

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