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  4. «Как бомжей!» — В скандал между Аршавиным и Казьминой вмешался ее жених

«Как бомжей!» — В скандал между Аршавиным и Казьминой вмешался ее жених

, 9:23 | Светлана Александрова 906

Накануне бывшая супруга футболиста выложила в сеть требование о выселении, в соответствии с которым она с тремя детьми должна освободить квартиру, принадлежащую матери Аршавина.

Фото: Instagram @kazmina_alisia__mb

В новый скандал между футболистом Андреем Аршавиным и его второй бывшей женой Алисой Казьминой вмешался ее жених — некий 53-летний «серьезный и состоятельный мужчина», имя и внешность которого она тщательно скрывает. Он написал обличительное обращение к Аршавину, которое Алиса опубликовала на своей странице в Instagram.

«Я много видел за 53 года разводов с детьми. Но чтобы бабушка и папа написали требование на выселение детей, как гастарбайтеров, бомжей, собак… Не позвонить. От трусости и полного равнодушия, жажды расплаты и жадности, спрятавшись под мамину юбку, выселять детей на улицу… Да хоть 100 домов у нее или у нас будь. Он со своей дочерью не может так поступать», — цитирует KP.RU пост, который к настоящему моменту уже удален.

www.spb.kp.ru

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне Алиса Казьмина выложила в сеть требование о выселении, полученное ею от матери бывшего супруга. В соответствии с документом она вместе с дочерью Аршавина Есенией, а также с сыном и дочерью от первого брака должна покинуть дом, в котором живут, до 1 марта. Адвокат Казьминой подтвердил, что квартира в таунхаусе принадлежит матери спортсмена Татьяне Аршавиной. Сам футболист ситуацию никак не комментирует.

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