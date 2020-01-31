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В бундестаге объявили, что НАТО подступает к границам России

, 13:30 | Валентин Черников 130

Представители немецкого парламента уверены, что Североатлантический альянс обманул СССР.

Фото: www.globallookpress.com /Michal Fludra

НАТО поступает к границам России в нарушение договоренностей с Советским Союзом. Такое заявление сделал официальный представитель левой фракции по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной для интернет-издания Freiheitsliebe.

По словам депутата, в начале текущего года США и 17 стран-членов Североатлантического альянса, включая Германию, проводят крупнейшие военные учения в Центральной и Восточной Европе за последние 25 лет «Защитник 2020». В них примут участие около 37 тысяч военных. Американская армия планирует задействовать 13 тысяч единиц техники.

«Необходимость» маневров оправдывается «изменением ситуации с безопасностью Европы с 2014 года». Соединенные Штаты под предлогом «российской» угрозы выступают агрессором, в то время как Россия занимает оборонительную позицию, уверен Ной.

Парламентарий считает, что СССР при Михаиле Горбачеве совершил непростительную ошибку — отказался от закрепления обещаний НАТО не расширяться дальше Германии. Прикрываясь принципом «открытых дверей», альянс в 1999 начал расширение на Восток, которое происходит по сей день.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп назвал США «защитником» Европы от России.

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