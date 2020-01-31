Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции по коронавирусу заявила о закрытии всех авианаплавлений с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По ее словам, новый режим авиасообщения с КНР будет введен с 1 февраля.

Вице-премьер также добавила, что на китайском острове Хайнань сейчас находится порядка 2665 россиян, которые будут возвращены на родину. В связи с этим РФ обратится к властям Китая за разрешением сохранить слоты бывших регулярных рейсов как чартерных, чтобы вывозить российских граждан в случае их желания. Как отметила Голикова, все россияне будут эвакуированы с Хайнаня до 4 февраля. Сопровождать борта с гражданами РФ будет Роспотребнадзор.

По словам запредседателя правительства, все авиакомпании, осуществляющие полеты между Россией и Китаем, будут выполнять полеты только из терминала «Шереметьево».

Что касается почтового сообщения и грузоперевозок, то останавливать их из-за распространения коронавируса не планируется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявлены первые случаи коронавируса. Диагнозы был установлены у прибывших граждан Китая в Забайкалье и Тюменскую область. При этом, по словам Голиковой, риска дальнейшего распространения заболевания в РФ нет.