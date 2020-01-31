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Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем

, 16:36 | Карина Бернтгольц 65

Как сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг под ограничения не попадут.

Фото: www.globallookpress.com /Cecilia Fabiano

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 84

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции по коронавирусу заявила о закрытии всех авианаплавлений с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По ее словам, новый режим авиасообщения с КНР будет введен с 1 февраля.

Вице-премьер также добавила, что на китайском острове Хайнань сейчас находится порядка 2665 россиян, которые будут возвращены на родину. В связи с этим РФ обратится к властям Китая за разрешением сохранить слоты бывших регулярных рейсов как чартерных, чтобы вывозить российских граждан в случае их желания. Как отметила Голикова, все россияне будут эвакуированы с Хайнаня до 4 февраля. Сопровождать борта с гражданами РФ будет Роспотребнадзор.

По словам запредседателя правительства, все авиакомпании, осуществляющие полеты между Россией и Китаем, будут выполнять полеты только из терминала «Шереметьево».

Что касается почтового сообщения и грузоперевозок, то останавливать их из-за распространения коронавируса не планируется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявлены первые случаи коронавируса. Диагнозы был установлены у прибывших граждан Китая в Забайкалье и Тюменскую область. При этом, по словам Голиковой, риска дальнейшего распространения заболевания в РФ нет.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 84
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