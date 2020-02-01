Модные предпочтения женщин королевской семьи Британии

Представители королевской семьи в своих стильных нарядах диктуют модные тенденции не только жительницам Великобритании, но и женщинам по всему мира. Но есть то, что объединяет Королеву Елизавету II, Кейт Миддлтон и Меган Маркл — шляпки, которые разбавляют любой консервативный образ.

Королева Елизавета II

Монарх предпочитает классический фасон, но нестандартные яркие цвета для своих нарядов. Близкие родственники Королевы объясняют любовь к ярким оттенкам, желанием Елизаветы II выделяться из толпы.

«Она должна выделяться из толпы, чтобы люди говорили: «Я видел королеву», — говорит невестка Софи, графиня Уэссекская.

Примечательно, что к каждому образу Елизаветы II есть отдельный зонт на случай непогоды, идеально подходящий по цвету. Все наряды Королевы записаны в отдельную книгу, чтобы в будущем избежать повторов.

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кэмбриджская любит сочетать вещи из разной ценовой категории — в ее гардеробе есть одежда из магазинов Zara и Marks & Spencer. Что касается «люксовых» брендов, то Кейт предпочитает Аlexander McQueen — ее свадебное платье было именно этой марки, даже на крестинах всех своих детей герцогиня была в платье от этого модного дома.

Меган Маркл

Заголовки британской прессы порой в пух и прах «разносят» модные «луки» герцогини Сассекской. Стиль Меган кардинально изменился после новостей об отношениях с принцем Гарри. Девушка часто может позволить появиться в брюках на публике, надеть платье с открытыми плечами на официальное мероприятие. Маркл любит наряды в черном цвете (оттенке траура для королевской семьи) и не признает колготок. Супруга младшего внука Елизаветы II выбирает одежду демократичных марок, однако особое предпочтение отдает Givenchy, Brandon Maxwell, Karen Walker и Oscar de la Renta, пишет Femmie.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл ищет агента для возвращения в киноиндустрию.