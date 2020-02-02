  1. Пятый канал
  4. «Красота невозможная!» — Безрукова показала стройную фигуру в купальнике на Бали

«Красота невозможная!» — Безрукова показала стройную фигуру в купальнике на Бали

, 10:07 | Мия Субботина 657

Актриса провела январские каникулы вблизи моря и поделилась живописным кадром с отдыха.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @irina_bezrukova_official

Бывшая жена Сергея Безрукова Ирина поделилась красочным фото в купальнике, которое сделала во время отдыха на Бали. Знаменитость опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

В кадре звезда позирует в черно-белом купальнике с оголенной спиной в бассейне на фоне пальм. Наряд выгодно подчеркнул изящную и подтянутую фигуру знаменитости. Также соблазнительный образ артистки дополнили темные очки и собранные волосы на затылке.

Instagram @irina_bezrukova_official

Поклонники восхитились редким снимком звезды в купальном костюме. Они осыпали актрису комплиментами в комментариях и отметили ее подтянутую фигуру.

«Ира, сколько в вас женственности»;

«Русалка»;

«Стройная, красивая женщина на фоне красивого пейзажа! Глаз радуется!»;

«Фантастика! Красота невозможная! А купаться на рассвете — это полный восторг!»;

«Сказочно красиво — вы, море, пальмы», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Безрукова поделилась новогодними воспоминаниями.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
63.14
0.10 69.60
0.18
Гороскоп на зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

11:26
Город, который выстоял: СК РФ опубликовал ролик в память о героях Сталинграда
11:10
Китайские ученые нашли ответ на вопрос, почему люди делают глупости
10:57
Сломавших нос росгвардейцу Кушиташвили и товарища проверяют на наркотики
10:47
В ходе тушения пожара в здании Лениздата в Петербурге пострадал пожарный
10:35
Кардиолог развеял мифы о вреде фитнес-браслетов
10:24
Кадры задержания члена сборной России по боксу после драки с полицией

Сейчас читают

Гороскоп на зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 2 февраля в День сурка и Ефимов день
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]