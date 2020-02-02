Бывшая жена Сергея Безрукова Ирина поделилась красочным фото в купальнике, которое сделала во время отдыха на Бали. Знаменитость опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

В кадре звезда позирует в черно-белом купальнике с оголенной спиной в бассейне на фоне пальм. Наряд выгодно подчеркнул изящную и подтянутую фигуру знаменитости. Также соблазнительный образ артистки дополнили темные очки и собранные волосы на затылке.

Instagram @irina_bezrukova_official

Поклонники восхитились редким снимком звезды в купальном костюме. Они осыпали актрису комплиментами в комментариях и отметили ее подтянутую фигуру.

«Ира, сколько в вас женственности»;

«Русалка»;

«Стройная, красивая женщина на фоне красивого пейзажа! Глаз радуется!»;

«Фантастика! Красота невозможная! А купаться на рассвете — это полный восторг!»;

«Сказочно красиво — вы, море, пальмы», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Безрукова поделилась новогодними воспоминаниями.