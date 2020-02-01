Патриарх Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о боге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан молиться, чтобы в Конституции РФ появилось упоминание о боге. С таким предложением священнослужитель выступил на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя в Москве, посвященной 11-й годовщине его интронизации, сообщает ТАСС.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался бог. Если в гимне может быть „хранимая богом родная земля“, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — процитировал патриарха Кирилла председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем telegram-канале.

По словам главы РПЦ, большинство россиян верят в бога, а, следовательно, такие изменения в Конституции нашли бы поддержку среди граждан страны.

«Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», — пояснил патриарх Кирилл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла. До патриаршей интронизации в 2009 году Кирилл был митрополитом Смоленским и Калининградским, а также председателем Синодального отдела внешних церковных связей.