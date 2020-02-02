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«Горит!»: Люди кричали из окон во время пожара в Лениздате

, 11:40 | Анастасия Игонина Эксклюзив 1 739

Очевидец поделился информацией о том, что он увидел на месте пожара.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Очевидец рассказал о деталях возгорания в бизнес-центре «Лениздат». Пожар вспыхнул на верхних этажах здания утром 2 февраля.

«Я думаю, что все уже близко к завершению. Но дело в том, что там все в магазинах, и поэтому там все их шмотье горит. Оцеплено все, конечно. Так как тут замкнутое пространство, огнеборцам, конечно, приходится нелегко», — сказал Андрей Федосеев в беседе с 5-tv.ru.

5-tv.ru

Также мужчина предположил, что пострадавшее во время огня крыло может рухнуть — из окон здания вырываются языки пламени, валит дым. На кадрах с места происшествия слышно, как кричат люди. На землю падают пылающие обломки оконных рам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что историческое здание Лениздата загорелось в воскресенье в центре Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки.

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