Резидент Comedy Club Марина Кравец ждет первенца

Участница шоу Comedy Club Марина Кравец скоро станет мамой. О грядущем пополнении стало известно на корпоративном мероприятии, ведущей которого была юмористка. Ее соведущий — актер Михаил Башкатов разместил в своем Instagram видео, на которых отчетливо заметен округлившийся живот артистки.

Несмотря на то, что Кравец облачилась в свободное белое платье с завышенной талией, скрыть округлившиеся формы ей не удалось. Сама телеведущая пока ничего не комментирует.

Известно, что отец ребенка — супруг звезды Аркадий Водахов, который работает продюсером жены. Пара поженилась в 2013 году. Ребенок для влюбленных будет первым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Comedy Club подшутили над Верой Брежневой: Марина Кравец сыграла «соперницу» певицы.