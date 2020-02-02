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Резидент Comedy Club Марина Кравец ждет первенца

, 13:45 | Мия Субботина 1 491

Звезда телешоу появилась на сцене в платье свободного кроя, однако скрыть округлившиеся формы ей не удалось.

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Фото, видео: Instagram @marinakravets, @bashkatovmisha

Участница шоу Comedy Club Марина Кравец скоро станет мамой. О грядущем пополнении стало известно на корпоративном мероприятии, ведущей которого была юмористка. Ее соведущий — актер Михаил Башкатов разместил в своем Instagram видео, на которых отчетливо заметен округлившийся живот артистки.

Несмотря на то, что Кравец облачилась в свободное белое платье с завышенной талией, скрыть округлившиеся формы ей не удалось. Сама телеведущая пока ничего не комментирует.

Известно, что отец ребенка — супруг звезды Аркадий Водахов, который работает продюсером жены. Пара поженилась в 2013 году. Ребенок для влюбленных будет первым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Comedy Club подшутили над Верой Брежневой: Марина Кравец сыграла «соперницу» певицы.

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