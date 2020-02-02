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  4. Смертельное ДТП с Infiniti в Москве мог устроить злостный нарушитель ПДД

Смертельное ДТП с Infiniti в Москве мог устроить злостный нарушитель ПДД

, 18:04 | Светлана Шевченко 172

По предварительной информации, за рулем влетевшего в автомобиль дерева находился 31-летний Андрей Н., на счету которого 45 неоплаченных штрафов.

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Смертельное ДТП с Infiniti в Москве мог устроить злостный нарушитель ПДД. По предварительной информации 5-tv.ru, за рулем влетевшего в автомобиль дерева находился 31-летний Андрей Н., на счету которого 45 неоплаченных штрафов.

Молодой человек погиб на месте, а вместе с ним еще один мужчина. Пострадавший в аварии 35-летний Сергей Е. госпитализирован в столичную больницу.

ВКонтакте @id175694127

Ранее 5-tv.ru публиковал видео этой страшной аварии. На кадрах видно, как люксовый автомобиль резко сворачивает вправо и, снося несколько деревьев, врезается в еще одно, от чего автомобиль разрывает пополам.

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