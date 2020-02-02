Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, которые благодаря средствам радиоэлектронной борьбы были перехвачены и выведены из строя. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Юрий Боренков, пишет RT.

Инцидент произошел вечером 1 февраля, пострадавших нет. Установлено, что БПЛА были запущены с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации.

В Минобороны напомнили командирам незаконных вооруженных формирований о необходимости отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Попытка атаковать Хмеймим БПЛА предпринимается не впервые. Предыдущий раз подобный инцидент произошел 20 января. Кроме того, в декабре два летательных аппарата боевиков были также были уничтожены при подлете к российской авиабазе.