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Беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

, 23:34 | Игорь Рязов Видео 132

Нападение пресекли российские средства противовоздушной обороны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4495

Боевики использовали беспилотники для нападения на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

«22 декабря 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», — цитирует генерал-майора Интерфакс.

По его словам, беспилотники приближались к базе с юго-востока. Их засекли российские системы противовоздушной обороны. Два летательных аппарата боевиков были уничтожены.

Сейчас авиабаза Хмеймим работает в штатном режиме. В результате атаки боевиков никто не пострадал. Материального ущерба тоже нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над авиабазой Хмеймим засекли американский разведывательный самолет. Разведчиков ВВС США также заметили над западными границами России.

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