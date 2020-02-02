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РЖД временно приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем

, 21:49 | Нюра Незванова Срочная новость 35

Сообщение о временной приостановке пассажирского сообщения с КНР связано со вспышкой нового коронавируса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 110

В РЖД сообщили о приостановке пассажирского сообщения с Китаем в связи со вспышкой нового коронавируса. Это решение было принято 3 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

»… в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд № ¾ Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог»; поезд № 320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин; беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19», — сообщили в компании.

Движение ряда пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем за исключением курсировавших между Москвой и Пекином было приостановлено с 31 января.

По последним данным диагноз нового коронавируса поставлен 14 489 гражданам КНР, летальный исход — 304 жителя страны, из больниц выписаны 418 пациентов.

Ранее китайские ученые сфотографировали процесс размножения коронавируса.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 110
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