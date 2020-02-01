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Китайские ученые сфотографировали процесс размножения коронавируса

, 6:34 | Игорь Рязов 139

Фотографии должны помочь исследователям лучше понять, как ведет себя вирус 2019-nCoV.

Фото: www.globallookpress.com / Liliang Guo

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 92

Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса. Об этом сообщил Bloomberg.

На фотографии запечатлена часть инфицированной клетки. Вирусные частицы начали высвобождаться с ее поверхности после развития. Ученые утверждают, что каждая зараженная клетка может производить тысячи вирусных частиц, опасных для других клеток.

Отмечается, что исследователи заразили клетку и вырастили в ней вирус 2019-nCoV специально ради фотографий. Снимки должны помочь лучше понять особенности его размножения по сравнению с другими коронавирусами. Особенно они важны для ученых, у которых нет доступа к нужным штаммам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявили первые случаи нового коронавируса. Заболевших — двое, причем оба — граждане Китая.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 92
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