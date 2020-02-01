Китайские ученые сфотографировали процесс размножения коронавируса

Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса. Об этом сообщил Bloomberg.

На фотографии запечатлена часть инфицированной клетки. Вирусные частицы начали высвобождаться с ее поверхности после развития. Ученые утверждают, что каждая зараженная клетка может производить тысячи вирусных частиц, опасных для других клеток.

Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq — Bloomberg (@business) January 31, 2020

Отмечается, что исследователи заразили клетку и вырастили в ней вирус 2019-nCoV специально ради фотографий. Снимки должны помочь лучше понять особенности его размножения по сравнению с другими коронавирусами. Особенно они важны для ученых, у которых нет доступа к нужным штаммам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявили первые случаи нового коронавируса. Заболевших — двое, причем оба — граждане Китая.