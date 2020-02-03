«Красная или черная?» Надежда Ангарская сразила поклонников элегантными шляпками

Надежда Ангарская поставила в тупик своих поклонников, попросив выбрать, какая из двух элегантных шляпок лучше. Звезда «Comedy Woman» опубликовала в своем Instagram два стильных снимка, на которых позирует в необычном для себя образе роковой красотки 30-40-х годов XX века.

«Красная или черная? Как думаете, в какой шляпке я смогу наконец-таки выспаться?» — обратилась артистка к фанатам.

Фотографии вызвали бурный восторг и восхищение у пользователей, которые буквально забросали Надежду комплиментами. Но некоторые решили высказаться и по существу вопроса.

Instagram @nadezhdaanga

«Ой нет, в красной вам точно заснуть не дадут»;

«Черная с виду помягче будет…»

«Красная — я тебя убью! Черная- убью не больно»;

«Не знаю, как насчет выспаться, но первый образ — это просто огонь. Богиня, ️героиня голливудских фильмов 30-40х ️годов! Вы великолепны, и это не сон!» — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Надежда Ангарская продемонстрировала, как худеть весело.