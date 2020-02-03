  1. Пятый канал
  4. В Кремле оценили идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

В Кремле оценили идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

, 15:31 | Карина Бернтгольц 128

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу священнослужителя.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение включить упоминание о Боге в Конституцию государства. Ранее с соответствующей инициативой выступил патриарх Кирилл.

Отвечая на вопрос журналиста, представитель Кремля отметил, что все обсуждения по вопросу изменения основного закона сейчас ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии. Идея патриарха Кирилла также будет рассмотрена.

«Состав комиссии очень широкий, там формулируются разные точки зрения, разные предложения, в том числе это предложение будет там обсуждаться. Функция комиссии — воспринимать озвученные инициативы и уже выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности», — пояснил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан молиться, чтобы в Конституции РФ появилось упоминание о Боге. По словам главы РПЦ, большинство россиян верят в бога, а, следовательно, такие изменения в Конституции нашли бы поддержку среди граждан страны.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.91
0.77 70.79
1.19
Гороскоп на 3 февраля: Луна в Тельце благоприятствует финансовым вложениям

Последние новости

16:40
«Очароваха»: Сын Никаса Сафронова покорил подписчиц, показав свое фото в Tinder
16:35
Почему иностранцы любят русских девушек?
16:31
Боксер Кушиташвили, напавший на росгвардейца, доставлен в суд
16:30
Совместное патрулирование РФ и Турции в Идлибе не состоялось
16:18
«Плохая девчонка»: Плетнева вышла на улицу в шубе на голое тело
16:12
Момент страшной аварии в Твери с шестью пострадавшими попал на видео

Сейчас читают

«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву
День Максима-утешителя: что можно и категорически нельзя делать 3 февраля
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]