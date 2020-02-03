В Кремле оценили идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение включить упоминание о Боге в Конституцию государства. Ранее с соответствующей инициативой выступил патриарх Кирилл.

Отвечая на вопрос журналиста, представитель Кремля отметил, что все обсуждения по вопросу изменения основного закона сейчас ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии. Идея патриарха Кирилла также будет рассмотрена.

«Состав комиссии очень широкий, там формулируются разные точки зрения, разные предложения, в том числе это предложение будет там обсуждаться. Функция комиссии — воспринимать озвученные инициативы и уже выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности», — пояснил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан молиться, чтобы в Конституции РФ появилось упоминание о Боге. По словам главы РПЦ, большинство россиян верят в бога, а, следовательно, такие изменения в Конституции нашли бы поддержку среди граждан страны.