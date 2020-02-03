Совместное патрулирование РФ и Турции в Идлибе не состоялось

Совместное российско-турецкое патрулирование, которое должно было состояться в районе сирийского Айн-эль-Араба, отменено из-за обстрела сирийскими правительственными войсками турецких военных в Идлибе, сообщает Интерфакс.

Турецкое оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 3 февраля шесть турецких военных погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган пока не общались друг с другом после инцидента в сирийском Идлибе, однако если они решат провести беседу на эту тему, то она может быть согласована в самые сжатые сроки.

Песков подчеркнул, что в министерстве обороны РФ уже «дали необходимые пояснения в связи с ситуацией в Идлибе».

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ — Прим.ред.) отметили, что военнослужащие Турции попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии, которые благодаря средствам радиоэлектронной борьбы были перехвачены и выведены из строя.