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  4. Финалист «Битвы экстрасенсов» предсказал Аршавину ребенка в новом браке

Финалист «Битвы экстрасенсов» предсказал Аршавину ребенка в новом браке

, 18:49 | Алиса Старжевская 49

Пока бывшему капитану сборной России по футболу не до личной жизни — спортсмен до сих пор делит имущество с экс-супругой Алисой Казьминой.

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Фото, видео: Instagram @andrey.arshavin10, @kinzhinov.ru; РИА Новости / Алексей Филиппов

Таролог, финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предсказал Андрею Аршавину ребенка в третьем браке, пишет Teleprogramma.pro.

Кинжинов заявляет, что не видит экс-супругу Алису Казьмину последней женой известного футболиста. Экстрасенс говорит, что тенденция расставаться с женщинами, которые рожают от Аршавина наследников, для бывшего капитана сборной России, а ныне тренера молодежного клуба «Зенит» не является благоприятной — участник популярного телешоу уверен, что в будущем Андрей остепенится.

«Он, конечно, не лучший семьянин — его бывшие возлюбленные не раз об этом говорили публично — однако я увидел точно, что со временем он остепенится и будет вести более размеренный образ жизни. А ориентировочно через два года вступит в брак с русской девушкой, в котором у них родится сын, и это будет уже навсегда», — прояснил будущее Аршавина экстрасенс.

Поступки спортсмена таролог комментировать отказался. Недавно экс-капитан сборной России по футболу опять оказался в эпицентре скандала. Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина получила уведомление о выселении из квартиры Андрея вместе с его родной дочерью Есенией. Шокированная женщина публично объявила, что намерена лишить футболиста родительских прав.

Ранее 5-tv.ru писал, что консьерж дома не понимает причину конфликта экс-жены Аршавина со свекровью.

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