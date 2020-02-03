Финалист «Битвы экстрасенсов» предсказал Аршавину ребенка в новом браке

Таролог, финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предсказал Андрею Аршавину ребенка в третьем браке, пишет Teleprogramma.pro.

Кинжинов заявляет, что не видит экс-супругу Алису Казьмину последней женой известного футболиста. Экстрасенс говорит, что тенденция расставаться с женщинами, которые рожают от Аршавина наследников, для бывшего капитана сборной России, а ныне тренера молодежного клуба «Зенит» не является благоприятной — участник популярного телешоу уверен, что в будущем Андрей остепенится.

«Он, конечно, не лучший семьянин — его бывшие возлюбленные не раз об этом говорили публично — однако я увидел точно, что со временем он остепенится и будет вести более размеренный образ жизни. А ориентировочно через два года вступит в брак с русской девушкой, в котором у них родится сын, и это будет уже навсегда», — прояснил будущее Аршавина экстрасенс.

Поступки спортсмена таролог комментировать отказался. Недавно экс-капитан сборной России по футболу опять оказался в эпицентре скандала. Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина получила уведомление о выселении из квартиры Андрея вместе с его родной дочерью Есенией. Шокированная женщина публично объявила, что намерена лишить футболиста родительских прав.

Ранее 5-tv.ru писал, что консьерж дома не понимает причину конфликта экс-жены Аршавина со свекровью.