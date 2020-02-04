Новый мем родился после зажигательного выступления Шакиры на Super Bowl 2020

Колумбийская певица Шакира «зажгла» на финальном матче сезона по американскому футболу Super Bowl 2020. Во время концерта артистка настолько поддалась эмоциям, что высунула язык и стала уморительно «улюлюкать» на камеру.

the turkeys before thanksgiving pic.twitter.com/LcDrhWjmpY — paloma (@shesvinyl) February 3, 2020

Видео выступления Шакиры быстро «разлетелось» по сети. Оригинальная выходка исполнительницы буквально сразу стала новым мемом. Поклонники знаменитости оставили под роликом множество шутливых комментариев.

«Индейка до благодарения!»

«Спасибо Шакире за мой новый будильник!»

«Буду облизывать тарелку, как Шакира!» — написали пользователи в Twitter.

Super Bowl 2020 прошел на стадионе Hard Rock Stadium в Майами. Противостояние американских футбольных команд «Канзас-Сити Чифс» с «Сан-Франциско» закончилось победой первых со счетом 31:20.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Шакира потеряла голос из-за кровоизлияния в голосовые связки.