Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
На снимке музыкант закрыл живот спутницы рукой. Это вызвало у фанатов подозрение — а не ждет ли красавица от звезды ребенка?
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Фото, видео: Instagram @therealguf
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал в Instagram нежное фото, на котором позирует в компании прекрасной незнакомки. Фотографию парочка сделала в Израиле. На снимке музыкант прикрыл живот спутницы рукой. Подобный жест сразу же вызвал у фанатов подозрение — неужели красавица ждет от звезды ребенка?
«Леха скоро станет отцом!» — уверенно заявил один из пользователей соцсети.
Личность спутницы Гуфа до сих пор остается загадкой. Никто из поклонников музыканта не знает миловидную девушку с длинными русыми волосами и хорошим загаром. Очевидно, что незнакомка не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.
«Нашел себе новую девушку?»
«У Гуфа новая жертва!»
«Кто она?!» — пытались выяснить подробности фолловеры.
Многим пользователям соцсети трогательное фото Гуфа в обнимку с красавицей пришлось по душе. По мнению фанатов исполнителя, его новая пассия выглядит потрясающе.
«Мило смотритесь, она тебя молодит!» — заявил юзер.
Гуф был женат лишь однажды — музыкант шесть лет прожил в браке с телеведущей Айзой Анохиной. У пары родился сын Сэм. Однако в отношениях знаменитостей появилась трещина, и в 2014 году они расстались. Позже рэпер встречался с певицей Кети Топурией, однако у них ничего не вышло.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно рэпер Гуф показал фанатам совсем другую «новую девушку».
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