«Белые каски» готовят новую провокацию в Идлибе с использованием отравляющих веществе. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, в Идлибскую зону деэскалации 1 февраля прибыли порядка 15 человек, которые занялись подготовкой постановочной съемки. Также отмечается, что представители «Белых касок» на двух пикапах доставили туда 400 литров химраствора. В возможной провокации будут участвовать более 200 человек, включая родственников боевиков.

Данное мероприятие, как стало известно российским военным, готовят при поддержке террористов запрещенной в России организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»*.

В связи с этим Центр по примирению враждующих сторон просит Турцию помочь предотвратить возможную провокацию, а всех участников отказаться от планов по ее проведению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший боевик поведал о подготовке новой провокации «Белых касок».

* — организация запрещена на территории России.