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Бывший боевик поведал о подготовке новой провокации «Белых касок»

, 8:52 Эфирная новость 25

Боевика, ставшего свидетелем подготовки «Белых касок» к новой провокации, взяли в плен сирийские военные. Российский центр по примирению в Сирии распространил видео с его допросом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anas Alkharboutli; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4526

Подготовку новых провокаций с химоружием в Сирии подтвердили бывшие сообщники «Белых касок». Съемочной группе «Известий» удалось взять интервью у боевика, который решил сотрудничать с правительственными войсками. Он рассказал, что лично принимал и охранял опасные грузы, которые завезли в провинцию Алеппо «Белые каски».

«В мои обязанности входила охрана складов. Какое-то время назад приехали на микроавтобусе люди и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование. Это были «Белые каски», — рассказал бывший боевик Абу Хамза.

А пока активисты псевдо-гуманитарной организации готовятся травить мирных жителей хлором, террористы днем и ночью ведут обстрелы городов и поселков. При этом, контратаковать правительственная армия пока не может — позиции радикалов находятся в опасной близости от жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что террористы обстреливают гуманитарные коридоры в сирийском Идлибе.

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